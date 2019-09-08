Milli sporcunun yan bakma kavgası cinayetle sonuçlandı

İSTANBUL Kadıköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick-boksçu, iddialara göre kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle motosikletli iki kişiyle önce tartıştı ardından bu kişileri darp etti.

Kavga sonrası kaçan bu kişileri motosikletle de takip eden milli sporcu, yakaladığı birini darp ettikten sonra bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı.

Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan aralarında Berke Şahin'in de bulunduğu 3 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.