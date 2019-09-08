YEREL

Milli sporcunun yan bakma kavgası cinayetle sonuçlandı

İSTANBUL Kadıköy’de milli kick-boksçu, yan baktıkları iddiasıyla tartıştığı şahıslardan birini bıçakladı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Kadıköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick-boksçu, iddialara göre kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle motosikletli iki kişiyle önce tartıştı ardından bu kişileri darp etti.

Kavga sonrası kaçan bu kişileri motosikletle de takip eden milli sporcu, yakaladığı birini darp ettikten sonra bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı.

Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan aralarında Berke Şahin'in de bulunduğu 3 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Konya'da 8 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Şehit yakınlarından Diyarbakırlı annelere destek
ABD'den ortak kara devriyesine ilişkin açıklama
Mevlüt Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz engellenemez
İstanbul Esenyurt'ta sahte kimlikle açılan kuyumcuda dolandırıcılık
Diyarbakır'da HDP önündeki aileleri tehdit edenlere soruşturma
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hatay'da orman yangını
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da son dakika açıklamalar...
Aşure orucu Muharrem'in 10'u ne zaman aşure orucu kaç gün tutulur Diyanet
56 yaşındaki Seda Sayan, mini elbisesi ve fiziği ile sosyal medyaya damga vurdu
İzmir'de bir yangın daha
Aşure son gün ne zaman 2019 ne zaman bitiyor?
Ahmet Yenilmez'den acılı annelere destek ziyareti
Aşure günü hangi gündür 2019 Muharrem'in 10. günü ne zaman?