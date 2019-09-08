Ahmet Yenilmez'den acılı annelere destek ziyareti

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerin sayısı artıyor. Annenelerini eyleminin 6. gününde 14’e yükseldi.

AHMET YENİLMEZ BİZZAT GİTTİ

HDP Diyarbakır İl Binası önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden sanat camiasına çağrı yapıldı. Anne Ayşegül Biçer, “Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz. Lütfen bize ses olsunlar. Özellikle Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan, Sezen Aksu gibi sanatçılarımıza sesleniyorum. Sesimizi duyun, bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım” demişti.

Bu çağrıyı duyup ilk giden sanatçı Ahmet Yenilmez oldu. Annelerin yanına giden Ahmet Yenilmez, annelere gül hediye etti.

SUSPUS OLAN ÜNLÜLERE ÖRNEK OLAN İSİMLER DE VAR

Bir an önce çocuklarına kavuşmak isteyen annelerden bazıları açık açık sanatçı ismi vererek kendilerine destek olmalarını dahi istedi. Fakat annelerin yardım çağrısı hükümeti hemen her sosyal-siyasal olayda hedef alan sözde sanatçı tayfası tarafından görmezden gelindi.

Sanat camiasından çaresiz anneler için destek mesajı yayınlayanların sayısı ise bir hayli az. Oyuncu Hasan Kaçan, Ahmet Yenilmez, Vildan Atasever, Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dursun Ali Erzincanlı, şarkıcı Murat Kekili ve Cenk Eren üç maymunu oynayan sanat camiasına karşı dik durarak PKK'yı lanetleyip annelere destek oldular.