İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atanacak mı Süleyman Soylu'dan bomba açıklama!

Soylu kamuoyunun merak ettiği soruya canlı yayında yanıt verdi. Diyarbakır, Van ve Mardin'den sonra İstanbul Büyükşehir Beldiyesi'ne de kayyum atanacağı iddia ediliyordu. Soylu konuya dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Soylu ''Bu terörle alakalı bir durumdur. Ne İstanbul için ne Ankara için böyle bir durum söz konusu değil'' açıklamasında bulundu. Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Bir belediye başkanı Türkiye'yi yönetmez ya da büyük büyük laflar ederek ortalarda dolaşmaz

İstanbul, bir karar verdi. Bir belediye başkanı seçildi. Bu hem demokratik hem hukuki bir karardır. Belediye kendi işini yapar, halkta o zaman takdir eder. Bir belediye başkanı Türkiye'yi yönetmez ya da büyük büyük laflar ederek ortalarda dolaşmaz. Politika yapmak isteyebilirsiniz ama önce işinizi yapın. Diyarbakır'da, Mardin'de ve Van'da görevden alınan belediye başkanlarına 16 milyonun selamını getirdim.

İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?

Ben de bir İstanbul seçmeniyim, kimseye selam falan göndermedim. Caddeye terörist ismi verene selam göndermem. Bir yanlış yapılırsa bakan olarak bunu uyarırım. Bu terörle alakalı bir durumdur. Ne İstanbul için ne Ankara için böyle bir durum söz konusu değil.

Belediyelere atanan kayyumlar

Bu işin doğrusu geçici görevlendirilen belediye başkanları. Kayyım başkan değil burada geçici olarak vekil atanması söz konusu. Yasalarda bu kanun net bir şekilde belirtilmiştir. Teröre bulaşan belediye başkanlarına yapılan işlemlerin hepsi anayasaya uygun. Önceki davalarda 237 yıl 237 ay hapis cezası verildi. Bir kişinin seçilmiş olması istediğini yapabilme özgürlüğünü getirmez.

CHP'li kardeşlerime sesleniyorum! Bunu hazmedebiliyor musunuz?

Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanı; terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin. Teröristlere ilaç sağlayacaksın, onları tedavi edeceksin. Personel kimlik kartlarından ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez çıkartacaksın. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum; bunu hazmedebiliyor musunuz. Ben hazmedemiyorum. Bunlar olduğunda gereken yapılır.

Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanının 8 tane soruşturması var

Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanının 8 tane soruşturması var. Şüpheler kuvvetli olmasa bu adımlar atılmazdı.Kayyımlar atandıktan sonra bu bölgelerde yapılan çalışmaları görüyoruz. Tunceli'de tekstilde çalışacak adam bulunamıyor. Ağrı'da binlerce kadın için iş istihdamı sağlandı. Biz çocuklarımızı korumak zorundayız.