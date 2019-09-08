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Hercai 13. bölüm fragmanı! 2. sezon 2.fragman

Hercai dizisi 13. bölümü 2.sezon 2. fragmanı yayınlandı. Hercai 13. bölümüyle 20 Eylül 2019 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 13. yeni sezon bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 20Eylül 2019 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

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