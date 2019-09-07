POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Eskişehir'de Recep Tayyip Erdoğan partililerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü para piyasası kurulunun toplanacağını hatırlatarak, faiz düştükçe enflasyonun da düşeceğini belirtti. Erdoğan ayrıca gündemlerinde Fırat’ın doğusunun olduğunu da belirterek, "Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle ya da böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız" dedi.

Eskişehir’de Odunpazarı Modern Müze ve Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi açılışlarını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından kentteki bir otelde partisinin il teşkilatı ile buluştu. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ormanlar yakıldı. PKK ormanları biz yaktık diye açıklamalarda bulundu mu? Bulundu. Peki Taksim'de 12 tane ağacın yeri değiştirildi diye kıyamet koparanlar, o geziciler bu kadar orman yakılırken, şu anda bunların sesi çıkıyor mu? Hani çevre dostu bir parti var ya, bu partiden bir ses var mı? Yok. Buradan ben teşkilatlarıma yeniden çağrıda bulunuyorum. Tüm gücümüz ile bizler bu ikiyüzlüleri milletimize anlatmamız lazım. Kimin çevre dostu olduğunu milletimize anlatmamız lazım. Bu canım ormanlarımızı yakanları milletimize anlatmamız lazım. Bu HDP denilen partinin nasıl bir parti olduğunu, PKK’nın bunun arkasında nasıl bir örgütlenmenin peşinde olduğunu anlatmamız lazım. Tüm gücümüzle, ekmeklerin peşindeki işçilerin de, evlatlarına kavuşmadan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız. Hatta şov yapmaktan başka bir şeyini görmediğimiz muhalefet belediyelerin boşluklarını, diğer kurumlarımız ve imkanlarımız ile biz kapatacak, hiç kimsenin mağduriyet yaşamasına mahal vermeyeceğiz” dedi.

“Seçimi kazanamamak bizim sorumluluğumuzdur” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Bunun sonuçlarının milletimize fatura edilmesine göz yumamayız. Eğer bir yerde kimsesiz çocuklar sokağa atılmışsa, yaşlıların bakımı ihmal edilmişse, gariplere yapılan yardımlar kesilmişse hemen bunlara biz sahip çıkacağız. Ekmeklerinden edilen işçilerimizin mücadelelerine hem insani, hem hukuki, hem sosyal her türlü desteği biz vereceğiz. Çünkü biz, böyle bir davanın böyle bir medeniyetin, böyle bir kültürün temsilcisi olan AK Partiyiz. Farkımız bu.”

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