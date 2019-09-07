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Vedat Muriqi attı Kosova kazandı!

EURO 2020 Elemeleri A Grubu 4. maç gününde Kosova ile Çekya karşı karşıya geldi. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kosova, 2-1'lik skorla kazandı.

Çekya, 16. dakikada Patrick Schick'in attığı golle öne geçti. Kosova, 20. dakikada Vedat Muriqi ile skoru eşitledi. 1-1 biten ilk yarının ardından Kosova, 67. dakikada Mergim Vojvoda'nın attığı golle galibiyete ulaştı.

Bu sonucun ardından Kosova, 8 puanla ve maç fazlasıyla grubun zirvesine oturdu. Çekya ise 6 puanda kaldı.

Kosova, bir sonraki maçında İngiltere'nin konuğu olacak. Çekya ise İngiltere'yi sahasında ağırlayacak.

Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Kosova, oynadığı son 15 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. 10 galibiyet 5 beraberlik.

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