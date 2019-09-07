Vedat Muriqi attı Kosova kazandı!
EURO 2020 Elemeleri A Grubu 4. maç gününde Kosova ile Çekya karşı karşıya geldi. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kosova, 2-1'lik skorla kazandı.
Çekya, 16. dakikada Patrick Schick'in attığı golle öne geçti. Kosova, 20. dakikada Vedat Muriqi ile skoru eşitledi. 1-1 biten ilk yarının ardından Kosova, 67. dakikada Mergim Vojvoda'nın attığı golle galibiyete ulaştı.
Bu sonucun ardından Kosova, 8 puanla ve maç fazlasıyla grubun zirvesine oturdu. Çekya ise 6 puanda kaldı.
Kosova, bir sonraki maçında İngiltere'nin konuğu olacak. Çekya ise İngiltere'yi sahasında ağırlayacak.
Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Kosova, oynadığı son 15 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. 10 galibiyet 5 beraberlik.