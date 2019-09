Billur Kalkavan'dan anneleri kızdıran olay sözler: Anne olmak da çok matah bir şey değil'

Geçtiğimiz günlerde 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarında yer alan oyuncu Billur Kalkavan, çocuk doğuran annelerle ilgili sarf ettiği sözler Twitter'da gündem oldu. Oyuncu Billur Kalkavan bu sabah Youtube üzerinden yayın yapan bir kanala konuk oldu. Programdaki sorulara tüm samimiyetiyle cevap vermeye çalışan Billur Kalkavan, annelik konusunda şöyle dedi: "Çocuk öyle ezbere yapılacak bir şey değil. Çocuğu doğurmadan önce kendini ve maddi durumu ölçüp tartacaksın.

''Ondan sonra uykusuz cadı gibi gidin işe sinir hastası olarak'': Bana 'Siz çocuk sevmiyorsunuz' diyorlar, çok sevdiğim için çocuk doğurmamış olabilir miyim? Siz böyle düşüncesizce pörtletin. Sonra verin bir tane dadının eline işe dönün hemen. Ondan sonra uykusuz cadı gibi gidin işe sinir hastası olarak. Öyle insanlar gördüm, geceleri evinde uyumuyor falan.

''Her çocuk doğuran da bir ego'': Sen de evinde kalıp çocuğuna baksaydın. Ondan sonra buna çocuk yapmak deyin. Arsız, terbiyesiz, ciyak ciyak bir sürü çocuk koşuşturuyor etrafta. Hayatta hiçbir şey bilmiyorlar, biz anne babamızdan öğrendik her şeyi. Eğitim evde, öğrenim okuldadır. Eğitim yoksa öğrenimle olmuyor. Her çocuk doğuran da bir ego, yürüyüş değişiyor şöyle bir trip, görüyorum.

''Anne olmak da çok matah bir şey değil'': Diyorum ki şuradaki kedi, köpek, kertenkele, kuş hepsinin yavrusu oluyor. Kuşların her yıl 2-3 tane yavrusu oluyor, hiç kasılanı görmedim. Anne olmak da çok matah bir şey değil."

Ardından 30'lu yaşlarında hamile kaldığını ve bebeğini aldırdığını anlatan Billur Kalkavan, çok kısa bir süre üzüldüğünü ancak şu an bu kararından mutlu olduğunu söyledi. Çünkü anne tarafında ikizlerin çok olduğunu söyleyen Kalkavan doğursaydı kesinlikle ikiz oğlu olacağını söyledi. İki erkeğim olurdu ama kendi hayatım mahvolurdu. Bunlar tercih meselesidir ben bu hayatı kendim için yaşamayı tercih ettim"