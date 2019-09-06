CHP'li Engin Altay'ı terleten Yenikapı soruları

Habertürk Manşet’te Mehmet Akif Ersoy’un konuğu CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile, İBB’de araç israfı tartışması ve işten çıkarma polemiği konusu masaya yatırıldı.

Engin Altay yapılan sergilemenin 'haklı olduğunu ve bir siyasi şov değil israfa dikkat çekmek olduğunu belirtirken Mehmet Akif Ersoy sorularıyla Engin Altay'ı terletti.

Araçların içerisinde bulunan Zabıta araçları gibi hizmet araçları için Engin Altay, "Bilemiyorum, ihtiyaç fazlasıdır herhalde" deyince Ersoy, "Bununla ne yapılır?" diye tekrar sordu.

Engin Altay'ın, "Belediyede bankamatik maaşı alan, partiden dolayı belediyeye girmiş personele al bunla gez diye verilebilir, bilemiyorum" cevabı ise ekran başındakileri şaşırttı.