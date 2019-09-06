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Çocuk 1. bölüm 2. fragmanı

Çocuk dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çocuk 1. bölümüyle 9 Eylül 2019 Pazartesi akşamı Star'da olacak. Çocuk'un bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Çocuk 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çocuk'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Benim Tatlı Yalanım 19 Eylül 2019 Pazartesi akşamı Star'da...

Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye… Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça, kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken; varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça’nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını 'Efe' koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye’nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır. 

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