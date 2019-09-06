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Muğla Marmaris koylarından topladığı çöpler çalındı

MUĞLA Marmaris'de koylara atılan çöpleri protesto etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 27 yıldır koy temizliği yapan çevreci İmdat Avcı’nın ailesiyle birlikte topladığı çöpler çalındı.

MUĞLA Marmaris'in cennet koylarında, 23 gündür eşi ve kızı ile çevre temizliği yapan İmdat Avcı (65), topladığı 300 büyük torba dolusu çöpten 50'sinin çalındığını söyledi.

Avcı, "Topladığım torbalar dolusu çöpü adada saklayarak toplu halde getirmeyi planlıyordum. Birileri kendilerine paye çıkarmak ve temizlik yaptıklarını söyleyebilmek adına bizim topladığımız çöpleri çaldı" dedi.

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