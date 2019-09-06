MEDYA

60 saniyede bugün (06 Eylül 2019)

60 saniyede bugün (06 Eylül 2019)

60 saniyede bugün (06 Eylül 2019)

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen hapis cezasını rap paylaşımıyla eleştirdi
Canan Kaftancıoğlu davasında son dakika kararı çıktı 9 yıl 8 ay hapis cezası!
Konya'da kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan baba: Eşim iftira attı
Kaftancıoğlu'na hapis cezası! Kemal Kılıçdaroğlu karara tepki gösterdi
PTT AŞ, Kitap Taşıma Kampanyası​ ile %50'ye varan indirim
Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması: Kara devriyesi 8 Eylül'de başlıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Manisa’da çocukların tehlikeli serinlemesi
HDP'li vekil 'kolay gelsin size' deyip dalga geçince aileler böyle bağırdı
Manisa'da boş kuyuya düşen danayı itfaiye kurtardı
Eşini ve kayınını öldürmeye giderken yakalanan şahsa adli kontrol
İşte Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen mahkeme kararının belgeleri
Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Murat Yıldırım 'Ramo' oldu partneri de...
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı
Susamam şarkısının sözleri! Sanışer Susamam dedi rap klibi rekor kırdı