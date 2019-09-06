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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı evliliklerini sonlandırdı. İkili, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı

Şarkıcı Sinan Akçıl, uzun süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile 9 ay önce dünyaevine girmişti. Aşk hayatıyla ve çapkınlıklarıyla sürekli gündeme gelen Akçıl'ın evlenmesi herkesi şaşırtmıştı.

Çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığını açıklamıştı.

Burcu Kıratlı, ayrılık kararının ardından sosyal medya hesabından 'Akçıl' olan soyadını Kıratlı olarak güncellemişti. İkili, sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmıştı.

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