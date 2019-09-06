Yenikapı araç sergisi! Clio'lardan sonra Auidi ve Passatlar çıktı

Gazete Duvar'da yer alan haberde "İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile belediyede araç kullanımı israfını gözler önüne sermek amacıyla araçların Yenikapı Meydanı’nda toplanmasına devam ediliyor" dendi. Haberde, meydana getirtilen araç sayısının 1000'i aştığı ifade edildi.

"İstanbul Yenikapı Meydanı dört gündür belediyenin çeşitli birimlerinden toplanan araçlar ile doldu. Sayıştay raporu ile de ortaya konan gereksiz araç kiralama yapılmasını sergilemek için meydana getirilen araçlar arasında 1 adet Mercedes lüks jeep, 2 adet Mercedes otomobil, 4 adet Audi ve 2 Passat dikkat çekti."