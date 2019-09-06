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Susamam rap şarkısı sözleri olay oldu! İşte Sanışer'in Susamam klibi

Şanışer ve arkadaşlarının bugün yayınladığı 'Susamam' adlı rap şarkısı Youtube'da trend topic listesine girdi.

Doğa, hayvan hakları, kadına şiddet, faşizm, trafik gibi belli konularla ilgili sözler içeren şarkı Twitter'da ve Youtube kanalında Trend Topic oldu ve 1.5 milyona ulaşan izlenme aldı.

Şarkı twitterda en çok paylaşılanlar arasına girerken sözleri dikkat çekici. Şarkıda, hashtag'ler halinde, şiddet, kadın cinayetleri, hayvan hakları ve eğitim gibi bir çok politik konuya değinilmesi büyük beğeni topladı.

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