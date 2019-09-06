Süleyman Soylu'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanacak mı? sorusuna cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini, HDP binasının önünde dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan anneleri değerlendirirken Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili de konuştu.

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini değerlendiren Soylu, ''Başka meselelerde Türkiye'yi ayağa kaldıran, hepimizi gayrimedenilikle suçlayan, en ufak meselede elindeki kötü tozları bizim üzerimize atmaya çalışanlara sormak lazım. Biz hepimiz öleceğiz ama tarih mücadeleyi kaydedecek. Bu işe duyarsızlık gösterenler var. Bu insanlara üzülerek bakıyorum, işe duyarsızlık gösterenlere üzülerek bakıyorum.

''Kamu zararı varsa biz buna bakarız''

Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili konuşan Soylu, ''Bizim sorumluluk alanımızdadır. Belediye şov işi değildir kamu zararı varsa biz buna bakarız araştırırız.'' dedi.

''Türkiye'yi ayağa kaldırılanlar bugün sessiz''

Soylu, Diyarbakır'da eylem yapan ailelerle ilgili ise, "Başka meselelerde Türkiye'yi ayağa kaldırılanlar bugün sessiz. Tarih bugün sesiz kalanları yargılayacak" ifadelerini kullandı.

"Onu Pazar sabahı açıklayacağım"

Öte yandan Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atanacak mı?" sorusuna, "Onu Pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını verdi.