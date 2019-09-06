Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliği'ne atandı

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prag'a Büyükelçi olarak atandı.

BAĞIŞ'IN YENİ GÖREVİNİ DEİK BAŞKANI AÇIKLADI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Çekya İş Forumu toplantısında yaptığı açıklamasında "Prag Büyükelçiliğine atanan AB Eski Bakanımız Sayın Egemen Bağış'ın ikili ve ticari ilişkilerimize arttırmak adına gayretle çalışacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EGEMEN BAĞIŞ TWITTER'DAN DUYURDU

Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis'i Cumhurbaşkanlığı Saray'ında kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ve resmi akşam yemeğine katıldı.

Bağış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Çek Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Andrej Babiş, eşleri ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'ın da vurguladığı gibi dost ve müttefik Çekya'yla her alanda ikili ilişkilerimizi geliştirme irademiz tamdır.

Durmak yok…"