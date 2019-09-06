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Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 36. yeni bölümüyle yakında ATV'de olacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova yakında ATV'de...

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

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