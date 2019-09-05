İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuklar

Dünyada çocukları askeri mahkemelerde yargılayan tek ülke olan İsrail her yıl en az 500 Filistinli çocuğu tutukluyor.

Bu çocuklardan bazılarının tek kişilik hücrelerde tutulduğu belirtiliyor.

Bazı çocuklar ise neden hapse atıldıklarını bile öğrenmeden aylarca cezaevlerinde kalıyorlar.

Bazı aileler ise çocuklarına anlamadıkları İbranice dilinde itiraf metinlerin imzalatıldığını iddia ederken, İsrailli yetkililer bu iddiaları reddediyor.