DÜNYA

İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuklar

İsrail Yüksek Mahkemesi, hapishanelerdeki Filistinli çocukların ailelerini aramalarına izin verilmesi için yapılan başvuruyu reddetti. Yüksek Mahkemenin bu kararı gözlerin yeniden ülkenin askeri yargı sistemine çevrilmesine neden oldu.

Dünyada çocukları askeri mahkemelerde yargılayan tek ülke olan İsrail her yıl en az 500 Filistinli çocuğu tutukluyor.

Bu çocuklardan bazılarının tek kişilik hücrelerde tutulduğu belirtiliyor.

Bazı çocuklar ise neden hapse atıldıklarını bile öğrenmeden aylarca cezaevlerinde kalıyorlar.

Bazı aileler ise çocuklarına anlamadıkları İbranice dilinde itiraf metinlerin imzalatıldığını iddia ederken, İsrailli yetkililer bu iddiaları reddediyor.

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