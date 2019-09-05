Aybüke bebek ve annesi aynı mezarlıkta toprağa verildi
Samsun'da, geçen hafta evinde iple tavana asılı halde bulunan Fatma B. (27) ve beşiğinde ölü bulunan 1 aylık bebeği Aybüke, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde aynı mezarlıkta, yan yana toprağa verildi.
Acı olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işten eve dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.'yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma B. ve Aybüke bebeğin hayatlarını kaybettiğini belirlendi.