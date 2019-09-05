Istanbul'da çaldıkları televizyonları oyun salonunda kullanan hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Güngören ve Üsküdar ilçelerinde evlere giren iki şüpheli evlerde bulunan televizyon ve değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. İlk olarak 19 Ağustos Pazartesi günü Güngören'de meydana gelen olayda şüpheliler evden 1 adet televizyon ve 500 TL nakit para çaldı. Eve geldiğinde soyulduğunu fark eden H.T durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken şüpheliler bu kez de Üsküdar Selami Ali Mahallesinde bulunan bir eve girdi ve 1 adet televizyon, 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet saat ve bin TL nakit parayı çaldı. Ev sahibi V.A da polisi arayarak ihbarda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 19 Ağustos Pazartesi günü Güngören'de ve 23 Ağustos Cuma günü de Üsküdar'da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların kimliklerini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Çaldıkları televizyonları bir oyun salonuna götürüp orada kullanmışlar

Olay yeri, çevresi ve şüphelilerin kaçış güzergahları üzerinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde detaylı bir inceleme yapan ekipler, şahısların çaldıkları televizyonları bir oyun salonuna götürdüğünü ve orada kullandıklarını tespit etti. Bunun üzerine gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarının sorumluları olduğu değerlendirilen iki şüpheli Esenler'de bulunan ve adresi önceden tespit edilen oyun salonunda kıskıvrak yakalandı. Oyun salonunda yapılan aramada 2 adet çalıntı televizyon ve 4 adet kol saati de ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler Hamet S. (20)'nin 7, Mahmut K. (21)'nin ise 4 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Güngören ve Üsküdar ilçelerinde girdikleri evlerden televizyon ve nakit para çalan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Hamet S. ve Mahmut K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin bir eve girdiği, bir süre sonra çaldıkları televizyon ile birlikte oldukça rahat bir şekilde binadan ayrıldığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinin devamında ise şahısların çaldıkları televizyonu bir oyun salonuna götürdüğü görüldü.