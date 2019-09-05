Engelli vatandaşa ‘Arsa alacağız’ diyerek 65 bin TL kredi çektirdiler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, engelli kısıtlı raporlu M.Y.’ye (58) ‘Arsa alacağız’ bahanesiyle 3 farklı bankadan 65 bin TL kredi çektirilmesi üzerine harekete geçti. Ö.Ö.’nün (52) planladığı ve organize ettiği zincirleme dolandırıcılık olaylarına karışan M.Ö. (20) B.A. (56), B.Ö. (27), M.K. (53) ve arsa alıcı kılığına girerek Kayseri’de çok sayıda dolandırıcılık olaylarından kaydı bulunan M.S.’yi (38) tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Ayrıca, söz konusu dolandırıcılık çetesinin M.Y.’nin çektiği 65 bin TL’yi alarak mağdur şahsa isim, TC ve tarih kısmı yanlış düzenlenen geçersiz teminat senedi verdiği belirlendi.

65 bin TL’ye yetinmediler, 9 milyonluk arsanın peşine düştüler

Öte yandan, Şüpheli Ö.Ö. ve diğer şahıslar tarafından M.Y.’nin Melikgazi ilçesinde bulunan 9 milyonluk arsanın baskı ve tehdit yaparak yağmalamak suretiyle devir istedikleri esnada operasyon kararı verildi. Şüpheliler M.Ö., B.A., B.Ö., M.K., ve M.S. eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Tefecilikten dolayı dolandırdım

Gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ve ‘Nitelikli yağma’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerde biri, gazetecinin ‘İnsanları neden dolandırdınız’ sorusuna ‘Tefecilikten dolayı’ cevabını verdi.