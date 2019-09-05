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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8'e yükseldi

Çocukları dağa kaçırılan ailelerden biri daha HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı. Üçüncü günde HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 8'e yükseldi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 8'e yükseldi. Eyleme yeni katılan ailelerden Sadiye Özbay, 2015 yılınca astsubay oğlu Semih Özbay'ın Tunceli'nin Pülümür ilçesi yolunda özel aracıyla seyrederken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığını kaydetti. Malatya'dan geldiğini ifade eden acılı anne, oğlu gelmeyene kadar yerinden kalkmayacağını söyledi.

"Biz yaşayan ölüyüz"

4 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden Sadiye Özbey, "Semih Özbey’in ailesiyiz, Malatya’dan geldik. 4 senedir o orada bizde burada mahvolduk. Biz yaşayan ölüyüz, biz Semih'imizi istiyoruz, Semih'imi almadan buradan gitmeyeceğim ve burada kalacağım. Semih Tunceli Pülümür yolundan özel arabası ile giderken önünü kesip Semih’i alıp götürüyorlar. 4 yıl oldu o günden beri sürekli çalmadığımız kapı kalmadı. Astsubaydı bir tek videolarını yayınladılar. Çocuğumuz gelinceye kadar biz burada oturacağız. Diğer aileleri de bekliyoruz" dedi.

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