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Sıla konserinde seyircisine kadeh kaldırdı

İzmir'de Yeni Bi' Fest Festivali kapsamında sahneye çıkan Sıla, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine kadeh kaldırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının bu hareketini "Kötü örnek oluyorsun" deyip eleştirdi.

Konserden konsere koşturan Sıla'nın dün akşamki durağı İzmir'di. Bu yıl ilk kez düzenlenen Yeni Bi' Fest Festivali kapsamında sahneye çıkan Sıla, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

KADEHİ SEYİRCİSİNE KALDIRDI

Sevilen şarkılarını sevenleriyle seslendiren Sıla, Vur Kadehi Ustam şarksında eline kadeh alıp seyircisine kaldırdı. Konser boyunca enerjisiyle seyirciyi etkileyen Sıla, hayranlarından büyük alkış aldı.

DESTEK DE ALDI TEPKİ DE

Sıla'nın bu hareketi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken, bazı kullanıcılar ünlü şarkıcıyı destekler nitelikte yorumlar yaptı.

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