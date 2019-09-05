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İBB arabaları Yenikapı'da görüntü İstanbul Belediyesine ait deniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde yaptığı açıklamada AK Parti döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'na toplayacaklarını söylemişti. Dün gece sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar akıllara 'Bu araçlar onlar mı?' sorusunu getirse de İBB'den henüz bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmeden önce açıklayacağı vaadinde bulunduğu ve AK Parti döneminde ihtiyaç olmadığı halde kiralandığı belirtilen yüzlerce aracın İstanbul Yenikapı Meydanı'nda toplandığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletin vergileriyle yapılan şatafatı gözler önüne serdi. İşte Yenikapı’da sergilenen araç israfının bir kısmı" ifadelerine yer verdi.

ANKA Haber ajansı da, "İBB Başkanı İmamoğlu’nun seçim öncesi söz verdiği AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplama talimatına dair görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı" ifadeleriyle Yenikapı'da araçların bulunduğu bir video paylaştı.

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