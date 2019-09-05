Bircan Bali istenmeyen gelin mi? Canlı yayında şoke eden açıklamlar

Beyaz TV'nin ekran yüzlerinden biri olan ve Ece Erken ile birlikte hafta içi her gün Söylemezsem Olmaz magazin programını sunan Bircan Bali evlendi. Uzun süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile nikah masasına oturan Bircan Bali ve yeni eşi merak konusu oldu.

Şenol İpek ile yaklaşık bir sene önce boşanan sunucu Bircan Bali, bir süredir avukat Ömer Gezen ile aşk yaşıyordu.

Bir süredir aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı. Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, evlendi. Bircan Bali, avukat sevgilisi ile dünyaevine girdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Bali, evlilik cüzdanını takipçileriyle paylaştı. Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik yorumu aldı.

PEKİ BİRCAN BALİ İSTENMEYEN GELİN Mİ: Bircan Bali ile nikah masasına oturan Avukat Ömer Gezen'e sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. Ömer Gezen'in çevresi ve arkadaşları instagram hesabından evliliği hakkında ilginç iddialarda bulundu.

Bir takipçisinin 'Zaten bu evliliği ailen de istemiyordu, kimse onaylamıyordu neden yaptın' açıklaması sonrası akıllara Bircan Bali istenmeyen gelin mi oldu sorusunu getirdi.

Bircan Bali ise canlı yayında bu iddialara dolaylı olarak açıklama yaptı. İşte Bircan Bali'nin açıklaması.