MAGAZİN

Şarkıcı Lara'nın son hali görenleri şaşırttı!

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan şarkıcı Lara yıllar sonra yeni görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

2000'li yılların en iyi çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Lara uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürdürüyordu. Ünlü şarkıcı bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu oldu.

Yüzündeki büyük değişimle dikkat çeken Lara, hiç estetik yaptırmadığını ve önceki yıllara göre epeyce zayıfladığı için bu şekilde göründüğünü söyledi. İşte yıllar önceki Lara ile şimdiki Lara...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Çekya maçı canlı yayın! Yenersek tur atlıyoruz
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar müjdeyi verdi! Rezaleti bitirdik
Rus uzmandan S-400 açıklaması! Türkiye'de ateşlenebilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar! Sınıf geçme kalma kısmına dikkat
Erdoğan'dan nükleer füze çıkışı: Şu anda çalışmamızı yürütüyoruz
Ali Koç Kolarov transferini bitiremedi kaçan balık büyük oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cip sürücüsü yerde yatan çocuğu neredeyse eziyordu
İngiliz vekil Boris Johnson'ın Müslüman kadınlardan özür dilemesini istedi
Ek yerleştirme boş kontenjanlar 2019 üniversite listesi ÖSYM yayımlandı
Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı
Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı
ÖSYM sınav takvimi 2019-2020 yılında hangi sınavlar var?
Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
3600 ek gösterge son durum kimleri kapsar maaşlar ne olur?