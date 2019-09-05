Şarkıcı Lara'nın son hali görenleri şaşırttı!

2000'li yılların en iyi çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Lara uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürdürüyordu. Ünlü şarkıcı bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu oldu.

Yüzündeki büyük değişimle dikkat çeken Lara, hiç estetik yaptırmadığını ve önceki yıllara göre epeyce zayıfladığı için bu şekilde göründüğünü söyledi. İşte yıllar önceki Lara ile şimdiki Lara...