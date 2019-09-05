Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı

Eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Altundaş 18 Temmuz sabahı çok erken saatlerde evden çıktı. Kızı Fadime Altundaş ile birlikte yaşayan Ayşe Altundaş'tan o günden sonra haber alınamadı.

18 Temmuz günü Ayşe hanımı en son gören kişi Mehmet bey canlı yayına bağlanarak "Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5:30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. 6:30-7:00 gibi onu bırakıyordum oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım bana işe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor dedi. Bende aldım onu ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik orada oturduk. Saat 7:30 gibi evinin önüne bıraktım onu. Ondan sonra ise haberim yok. " açıklamaları canlı yayındaki herkesi şoke etti.