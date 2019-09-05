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Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı

Müge Anlı'nın programında kaybolan Ayşe Altuntaş arama çalışması başlarken canlı yayında yasak aşk Mehmet bey "Ormanlık alanda ilişkiye girdik" itirafı herkesi şoke etti.

Eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Altundaş 18 Temmuz sabahı çok erken saatlerde evden çıktı. Kızı Fadime Altundaş ile birlikte yaşayan Ayşe Altundaş'tan o günden sonra haber alınamadı.

18 Temmuz günü Ayşe hanımı en son gören kişi Mehmet bey canlı yayına bağlanarak "Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5:30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. 6:30-7:00 gibi onu bırakıyordum oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım bana işe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor dedi. Bende aldım onu ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik orada oturduk. Saat 7:30 gibi evinin önüne bıraktım onu. Ondan sonra ise haberim yok. " açıklamaları canlı yayındaki herkesi şoke etti.

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