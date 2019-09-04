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İstanbul'da halk otobüsü TEM Otoyolunda alev alev yandı

İBEYKOZ TEM Otoyolu'nda içinde yolcuların da olduğu halk otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Sürücü, otobüsü emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikameti Elmalı Barajı mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Muharrem Koncaoğlu yönetimindeki 34 HC 7795 plakalı, içinde yolcusu bulunan halk otobüsünün motor kısmı bir anda alev aldı. Sürücü otobüsü emniyet şeridinde durdurarak yolcularını tahliye etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına aldı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Otobüs şoförü Muharrem Koncaoğlu, “Yolcu vardı boşalttık yolcuları aktarma yaptık. Yaralı yok şu anda. İtfaiyeyi çağırdık, patlama oldu bir anda. Sultanbeyli'den Mecidiyeköy'e gidiyordum" dedi.

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