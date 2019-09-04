GÜNCEL

Bursa’da yıllar sonra vaşak görüntülendi

Bursa Karacabey'de yıllar sonra ilk kez bir vaşak kayda alındı. Köylüler tarafından kayda alınan görüntüde, fare avlamak üzere olan bir vaşak bir anda köpeklerin saldırısına maruz kalıyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde doğada yıllar sonra ilk kez bir vaşak kayda alındı. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde arazide vaşağın fare avlamaya çalıştığı görülüyor. Avlanma esnasında fark edilen vaşağın üzerine doğru köpeklerin koştuğu videoda görülüyor. Vaşak ağaçlık araziye doğru koşarak gözden kayboluyor.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Türkiye’de son yıllarda yaban hayatına baskıların arttığını vurgulayarak, “Pek çok canlı türünün sayıları azalmaktadır. Bölgemizde bir vaşağın kameralarla kayda alınması bizim için umut vericidir. Bu yıllar sonra alınan Bursa’da ilk kayıt diyebiliriz. Bölgedeki köylüler tarafından çekilmiş bir görüntü. Tarlada fare avlamakta olan vaşak, kısa kuyruğu, kalın pençeleri ve genel duruşuyla kendini çok rahat belli ediyor” dedi.

Doğada serbest bırakılan köpeklerin doğal hayata verdiği tedirginliğe de dikkat çeken Tüydeş, “Videoda gördüğümüz gibi avlanmak üzere olan vaşağa takılan çoban köpeklerini izliyoruz. Genelde bu konuda yanlış anlaşılıyoruz ama doğada insan tarafından terk edilen kedi, köpek gibi evcil hayvanların doğal hayatın döngüsüne verdiği tahmin edemeyeceğiniz zararlardan söz ediyoruz. Bu konuda evcil hayvanların kısırlaştırılması ve satın alınmayarak sahiplenilmesi çok önemlidir. Evcil hayvanların, yaban hayatın gelişmekte olan bölgelerde serbest bırakılmaması gerekiyor ki diğer hayvanlar nesillerini devam ettirsin. Şehir hayatındaki hayvanlardan doğadaki hayvanlara bulaşıcı hastalıklar geçerek nesilleri tehlikeye girebilir” diye konuştu.

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