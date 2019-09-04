MAGAZİN

Bircan Bali avukat Ömer Gezen ile evlendi

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, geçtiğimiz ay evlenme teklifi aldığı avukat Ömer Gezen ile apar topar nikah masasına oturdu.

Dobra sözleriyle Beyaz TV ekranlarında Ece Erken ile birlikte magazin gündemini değerlendiren Bircan Bali, evlendi. Bugünkü canlı yayının hemen ardından evlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Bali, takipçilerini şaşırtmayı başardı.

Evlilik teklifi aldıktan kısa bir süre sonra ayrıldığı avukat Ömer Gezen ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturan Bircan Bali'ye ünlü arkadaşlarından yorum yağdı.

Nikah şahidi Osman Gökçek oldu: Bircan Bali ile avukat Ömer Gezen'in nikah şahitliğini ise Beyaz TV'nin sahibi ve Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek yaptı.

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