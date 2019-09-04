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Sertap Erener'den "Kadın göğsü görünüyor" sansürüne sert tepki: Çıplaklık ayıp değil

Birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan Harbiye Açık Hava Tiyatro'sunun geçtiğimiz geceki yıldızı Sertap Erener'di. Erener, konserindeki sinevizyon gösterisinin sansüre uğramasına "Çıplaklık ayıp değil" diyerek tepki gösterdi.

Harbiye konserinde sevenleriyle buluşan sanatçı Sertap Erener, konserinde yaşadığı tatsız durumdan dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

SANSÜRE TEPKİ GÖSTERDİ

Dünkü konserde sinevizyon gösterisinde yer alan "kadın göğsü" sebebiyle videonun sansüre uğradığını öğrenen Sertap Erener tepki gösterdi.

"ÇIPLAKLIK AYIP DEĞİL"

Tepkisini çekinmeden dile getiren Erener, "Sanat sansürle hiçbir zaman kapatılamaz. Çıplaklık ayıp değildir, buradaki şey ayıptır. Çok sinirlendim ve derin bir yara aldım paylaşmak istiyorum. Özellikle sanatta sansüre karşıyım. Bir kadının memesi görünüyor diye filmi kesmek felaket" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Erener'e meslektaşı Hadise'den de destek geldi. Hadise, "Sansürün ve yasakların her zaman karşısındayım! Sertab Erener'in Harbiye konserinde göstermek için hazırladığı video üzerinden maruz kaldığı sansür için çok üzgünüm" notunu paylaştı.

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