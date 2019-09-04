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Karaman’da merdiven boşluğuna düşen şahıs öldü

Karaman'da oturduğu apartmanın merdiven boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Urgan Mahallesi 2269 Sokak’ta bulunan TOKİ evleri B1-41 Blok’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın son katında oturduğu öğrenilen Berat Özçınar (24), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 6’ncı kattan zemine düştü. Gürültü sesine uyanan komşuları durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis, olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Berat Özçınar’ın cansız bedeni Karaman Belediyesine ait cenaze aracı ile Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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