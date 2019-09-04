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Masterchef'te ilk elenen kim oldu? Onur ve Eda gider deniyordu

TV8 yarışması MasterChef yarışmasından kim elendi sorusu final oyunuyla belli oldu. İşte MasterChef'te elenen yarışmacı.

Masterchef yarışında ilk eleme adayı olarak potaya atılan isim Mavi takımdan Ekin oldu. Mavi takım, kaptanları olan Suna'nın sunumda yaptığı hata sebebiyle yenilmişti. Suna dokunulmazlığı kazanınca kendini kurtardı. Takımı yakan Suna, eleme adayı olarak da rakip gördüğü Ekin'in adını verdi.

Mavi takım oylamada ikinci eleme adayı olarak da Eda'yı çıkardı. Pasta şefi olan Eda, dokunulmazlık oyununda da çok kötü bir performans ortaya koydu. Takım arkadaşları da 5 oyla onun elemeye gitmesine karar verdi. Eda bu karara 'Herkes beni hep çok iyisin seni seviyoruz deyip harçerliyor' diyerek tepki gösterdi.

4. eleme adayı Mustafa oldu Mehmet Şef'ten yediği fırça sonrasında moraran Mustafa, takım arkadaşları tarafından eleme potasına atılan 4. isim oldu. Masterchef'te ilk haftanın elemesine Mustafa, Onur, Eda ve Ekin çıktı. Adaylar içindeki en zayıf halka Onur ve Eda ise finale kalan son iki isim oldu. Elenen isim ise Onur oldu.

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