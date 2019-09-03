Kardeş Çocukları 2. Sezon ilk tanıtım fragmanı

Kardeş Çocukları dizisinin sezon finalinde; Yıldırım evladını bulduğunu sanıp Savaş’a sıkı sıkıya sarılıyor. Ümran, Umay tarafından tuzağa düştüğünü anlıyor ve Umay’a bunu yanına bırakmayacağını söylüyor. Zaten Umay’ın Savaş planı da yüzüne gözüne bulaşıyor. Umay, Ümran’a engel olmak için tabi ki plan yapıyor ama bu sefer Ümran da boş durmuyor. Umay, Reşat ile boğuşurken o da Yıldırım’a gerçekleri anlatan bir mektup yazıyor. Ümran Hayat’ı ve İstanbul’u terk etmeyi düşünürken Yıldırım’ın vurulması ile şok oluyor. Bu sıralarda aslında Umay da Reşat’ın gazabına uğruyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 2.YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kardeş Çocukları, yeni sezonda, yeni bölümüyle 17 Eylül Salı 20.00’de Star’da. İlk sezonunda pazar akşamları ekrana gelen dizinin yayın günü de değişti. Yeni sezonda artık salı akşamları ekrana gelecek.