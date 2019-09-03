Müge Anlı'da Palu Ailesi ile ilgili ortaya çıkan yeni gelişme

Müge Anlı ve ekibinin geçen sezon programında ortaya çıkartığı Palu Ailesi gerçekleri bütün Türkiye'yi şoke etmişti. İlk başlarda karmaşık gelen konu canlı yayında görgü tanıklarının anlatımları resmi belgeler ve deştikçe açığa çıkan gerçekler ile çok korkunç bir tabloyu dönüştü. Ailenin eniştesi Tuncer Ustael ailedeki herkesi etkisi altına almış, kadınlarına cinsel istismarda bulunmuş bununla da kalmamış ailenin kızı Meryem ve torunu Melike'yi işkence yaparak öldürmekle suçlanmıştı. Canlı yayında ortaya çıkan deliller sonucu enişte Tuncer Ustael ve Emine Ustael gözaltına alınmıştı.

Müge Anlı canlı yayında çıkan gerçekler sonrası Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişilik Palu ailesinden 6'sı tutukladı.

24 Haziran'da görülen 2. davadaki en önemli gelişme ise tutuklu 6 sanık ile ilgili Adli Tıp kurumunun akıl sağlığı raporuydu. Raporda 6 sanığında akıl sağlığının yerinde olduğunu yazıyordu. Ailenin Avukatı Alper Bayrak ise müvekkillerinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve yeni bir rapor alınmasını talep etti. Mahkeme ise bu talebi reddetti.

Müge Anlı bu gün canlı yayında Tuncer Ustael hakkında açılan yeni soruşturmayı da ilk kez duyurdu. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı Tuncer Ustael soruşturma başlattı. İki başlık altında yapacak soruşturmada, Meryem Tahnal’a tecavüz ve çocuklara yönelik kötü muamelesi Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından araştırılacak.