Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul'da bu kadar fark beklemiyordum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini söyledi. Yerel yönetimlerde de aynı durumun geçerli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, popüler adaylar yerine ilçelerde başarılı olmuş adaylarla seçimlere gittiklerini belirten Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerindeki farkın kendisi için de sürpriz olduğunu kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Fatih Portakal'ın sorularını cevaplıyor. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumun çok ağır olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gerçek anlamda yönetilemediğini belirtti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları;

"Bu seçimi bundan sonra elde edeceğimiz başarıların önemli bir adımı olarak görüyorum. Çünkü Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlar çok ağır, mutfaklarda yangın var. Türkiye hem iç politikada hem de dış politikada çok sıkışmış vaziyette. Türkiye gerçek anlamda yönetilemiyor, savrulan bir Türkiye var. Herkes bunun farkında. AK Partililer de farkında MHP'liler de farkında. İşçisi de memuru da emeklisi de herkes bunun farkında.

O zaman herkesin dikkatle dinlediği birisi olmazı lazım. Biz bu konularda samimi olarak herşeyimizi bir şekilde ifade ettik. Şimdi önümüzde bir yerel seçimler vardı ve bizim için çok önemliydi. Büyük kentlerde iyi yönetilmiyordu aslında. Yani sadece Türkiye değil İstanbul belediyesi, Ankara belediyesi, Mersin ve Antalya... Onlar da iyi yönetilmiyordu. Halk iyi yönetime susamıştı. Biz çok iyi adaylar çıkardık. Çıkardığımız adayların özelliği şuydu. Yerel yönetimlerde deneyim kazanmış ve başarı elde etmiş birisi büyükşehir belediye başkan adayı gösterdik.

Biz eskiden popüler isimler bulurduk. Bu popüler isimlerden yola çıkarak seçimlere katılırdık. Bunun bize fazla bir katkısı yoktu. Çünkü onlar belediye başkanı olduğu zaman 5 yıl uzun bir zamandı ve öğrenmekle geçiriyordu. Şimdi bunu büyük ölçüde aşmış olduk. Burada yanıldığım ve üzüldüğüm bir şey var o da Bursa. Orayı alabilirdik. Bursa'yı az bir oy oranıyla kaybettik, oylarımızı büyük ölçüde artırdık. Bursa'yı alamamamızın sebebi yine bizim hatamız. Biz orayı iyi yönetemedik. Adayımız doğruydu, en ufak bir tereddüt yoktu. Dolasıyla orayı alabilirdik, İstanbul'dan daha rahat alabilirdik.

İstanbul'u vermek istemediler doğrudur. Yasa dışı bir karar verildi mahkeme tarafından, Yüksek Seçim Kurulu tarafından o da doğrudur. O karardan sonra biz PM'yi topladık ve bazı arkadaşlarımız dediler ki boykot yapalım. Bazıları eylem yapalım dediler. Sonunda sağduyu egemen oldu. İstanbul'u aldıysak, aradaki oy farkı 13 bin olabilir. Bu oy artabilir bir mağduriyet var ortada. Bu kararı ikimiz birlikte (Ekrem İmamoğlu) aldık. Sonra bu kararın arkasında durduk. Fark benim de tahminlerimi aştı. Ben 100 ila 300 bin arasında bir fark bekliyordum 800 bini aştı.

Bu şu açıdan çok değerli. Birincisi halkınıza güveneceksiniz. İki demokrasiye inanacaksınız üç halkın gücünden başka bir güç yoktur. Yargının gücü gayet sınırlıdır. "