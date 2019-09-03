Türkiye'ye ve Türk milletine ettiği küfür ve hakaretlerle uzun süre tepkilerin odağında olan Barbaros Şansal, bu kez de dini değerleri aşağıladı.

321GO isimli YouTube kanalında yayınlanan 'Soramazsın' isimli programa konuk olan Şansal, "Ölmekten korkuyor musun?" sorusuna "Ölüm kurtuluş. Ben ölünce cehenneme gitmek istiyorum. Bütün tanıdıklarım orada. Zenginler, or*spular, p**evenkler, i*neler, siyasiler, polisler, devlet adamları, avukatlar, mankenler..."diye cevap verdi.

"ADELELİ ADELELİ ZEBANİLER..."

"Beni şimdi cennete götürseler ne yapacaklar" ifadelerini kullanan Şansal, "Ak sakallı bir dede çim yolduracak bana . Hadi s*ktir ordan. Ben cehenneme gideceğim. Adeleli adeleli zebaniler..." dedi.