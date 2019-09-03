SON DAKİKA
Türkiye - ABD basketbol maçında inanılmaz bir skor var... Maçta son dakikalar oynanıyor canlı izleyin Haberin devamı.
GÜNCEL

"Cehenneme gitmek istiyorum!"

321GO isimli YouTube kanalında yayınlanan 'Soramazsın' isimli programa konuk olan Barbaros Şansal, "Ben ölünce cehenneme gitmek istiyorum. Bütün tanıdıklarım orada." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ve Türk milletine ettiği küfür ve hakaretlerle uzun süre tepkilerin odağında olan Barbaros Şansal, bu kez de dini değerleri aşağıladı.

321GO isimli YouTube kanalında yayınlanan 'Soramazsın' isimli programa konuk olan Şansal, "Ölmekten korkuyor musun?" sorusuna "Ölüm kurtuluş. Ben ölünce cehenneme gitmek istiyorum. Bütün tanıdıklarım orada. Zenginler, or*spular, p**evenkler, i*neler, siyasiler, polisler, devlet adamları, avukatlar, mankenler..."diye cevap verdi.

"ADELELİ ADELELİ ZEBANİLER..."

 "Beni şimdi cennete götürseler ne yapacaklar" ifadelerini kullanan Şansal,  "Ak sakallı bir dede çim yolduracak bana . Hadi s*ktir ordan. Ben cehenneme gideceğim. Adeleli adeleli zebaniler..." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Enflasyon verisi sonrası dolarda sert düşüş! Kritik seviye kırıldı
Uzmanından uyarı: 20 yaş dişlerine dikkat edilmesi gerekiyor
Aydın'da uzaklaştırma kararı olan koca tabancayla eve girerken yakalandı
Kadın cinayetleriyle ilgili Yasemin Güneri'den farklı yaklaşım: Para cezası kesilsin
Restorasyon kurbanı olan Mimar Sinan eseri için İBB adli ve idari işlem başlattı
Rusya'da savaş uçağı düştü!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Batman'da devriye görevinden evine dönen bekçi, silahlı saldırıyla öldürüldü
Annesinin beyin ölümünden 3,5 ay sonra doğdu
Sakarya'daki turnuvada Gemlik Belediyespor’lu 6 sporcu madalya aldı
Başlarım sizin Kürdistanınıza Diyarbakır'da genç bırakmadınız! HDP'liyi haşlayan anne
400 kilo altın iddiasına ikinci kazı
AÖL ek sınav sonuçları MEB ne zaman açıklanır 2019 geri sayım
Minibüsçülerin bıçak ve levyeli yolcu alma kavgası
AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2019 ne zaman kaç gün sürecek?