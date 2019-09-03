Başlarım sizin Kürdistanınıza Diyarbakır'da genç bırakmadınız! HDP'liyi haşlayan anne
DİYARBAKIR'da 17 yaşındaki oğlu dağa kaçırılan annenin HDP'liyle tartıştığı video gündeme oturdu. Anne tartıştığı HDP'liye 'Diyarbakır'da genç bırakmadınız ya dağda ya toprağın altında' diyerek isyan etti.
Çocukları dağa kaçırıldığı için eylem yapan grup içerisinden bir kadın ile HDP'li yetkililerin tartışması gündeme damga vurdu. Bir annenin HDP'li yetkiliye söyledikleri ibretlikti. İşte o sözler:
Diyarbakır'da genç bırakmadınız genç... Ya cezaevinde ya toprağın altında. Başlarım sizin Kürdistan davanıza da.
-Sizin çocuğunuz dağa gitsin kıyameti koparırsınız... Senin oğlun hangi özel okulda okuyor. Sen bunu desene... Fakir fukaranın çocuğu dağa bunlar koltuklarda.
-Alıştınız insanları dağa göndermeye... Vermiyoruz. Size verecek çocuğumuz yok".