Bakan Akar, Ege semalarında böyle uçtu!

Akar, 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldi. Bakan Akar’ı komutanlığa gelişinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve öteki yetkililer karşıladı.

Tören mangasını selamlamasının ardından üs personeline hitap eden Bakan Akar, Silahlı Kuvvetlerin gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden Türkiye'nin ve milletinin egemenliği, bağımsızlık ve güvenliği için 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yoğun bir mücadele içinde olduğunu söyledi. Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Silahlı Kuvvetlerimiz bugüne kadar bunu çok şükür büyük bir başarıyla yerine getirdi, ister yurt içi ister sınır ötesinde büyük başarılar kazandı, büyük fedakarlık ve kahramanlıklar gösterdi, bundan sonra da inşallah artan bir ivme ve başarıyla bu faaliyetleri yürüteceğiz ve ülkemizi, asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Ülkemizin ve milletimizin karada, denizde ve havada güvenliğini tam olarak sağlamaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir engel tanımıyoruz. Bununla ilgili yapılması gereken ne mücadele varsa bunların hepsini bugüne kadar yaptık bundan sonra da yeni terfi ve atamalarla birlikte artan bir şiddet ve tempoda yürüteceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek."

"PEYGAMBER OCAĞI'' TSK

"Peygamber ocağı" olarak da adlandırılan TSK’nin aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu belirten Akar, kazanılan başarılardaki en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu söyledi.

Şehitleri minnetle yad eden, gazilere sağlık ve esenlik dileyen Akar, "Bizler de onların emaneti olan hizmet bayrağını bir adım daha ileri götürmek, onların kanının bir damlasını bile yerde bırakmamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Akar, terörle mücadelenin sınır ötesinde de artan bir ivme ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Alınması gereken tüm tedbirler alındı, alınmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

''GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESEBİLECEK DURUMDAYIZ''

ABD ile devam eden Güvenli Bölge çalışmalarına da değinen Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili yapılan görüşmeler çerçevesinde belli mutabakatlar sağlandı, belli bir takvim oluşturuldu. Bu husus komutan arkadaşlarımız tarafından hassas ve dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bizim daha önceden Münbiç’te, Rakka’da verilen sözlerle alakalı tecrübelerimiz, hafızalarımızda bilgiler var. Bunların hiçbirini unutmadık. Dolayısıyla büyük bir hassasiyet ve dikkatle verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ediyoruz. Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz. Bu çerçevede teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması, oradaki tahkimatın tahrip edilmesi, ağır silahların toplanması hem İHA’larımızın hem helikopterlerimizin hem de ilerleyen zamanda jetlerimizin uçması ve devriyelerin gerçekleşmesi ve üs bölgelerin kurulması... Bunun için Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Akçakale’de kuruldu, oradaki arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içindeler, sıralı tüm kademeler gelişmeleri yakın bir şekilde takip ediyor. Bize verilen sözlerin gerçekleşmesini takip etmekteyiz. Herhangi bir şekilde bize verilen sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, bununla alakalı olarak Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin B planı da var, C planı da var. Onları da uygulamaya koymaya hazırız. Gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız."