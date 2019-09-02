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İstanbul Şişli'de bir kişi oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu

İSTANBUL Şişli'de bir kişi, 8 yaşındaki oğluyla evinden çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tutuldu. Oğlunun gözleri önünde karnından ve ayaklarından vurulan kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan polise teslim oldu.

İSTANBUL Şişli Feriköy Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta meydana gelen olayda; isminin Ersin olduğu öğrenilen bir kişi, 8 yaşındaki oğluyla birlikte evinden dışarı çıktığı sırada, yanlarına bir kişi geldi.

Adı öğrenilemeyen kişi, bir şey söylemeden, belinden çıkardığı tabancayla, Ersin adlı kişiye kurşun yağdırmaya başladı.

Karnından ve ayaklarından yaralanan Ersin adlı kişi, kanlar içinde yere yığıldı.

Bu sırada, 100 metre uzaklıktaki polis merkezinde bulunan polis ekipleri, silah sesini duyarak olay yerine geldi.

Saldırgan, olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu.

Polisin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıyı Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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