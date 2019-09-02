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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Bafra girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Sedat T. idaresindeki 55 TB 736 plakalı otomobil, yaya geçidine yakın bir yerden yolun karşısına geçmekte olan Hakkı Mutlu’ya (44) çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıyı Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı bölgede 23 Nisan 2019 tarihinde de otomobilin yayaya çarpması sonucu bir yaya hayatını kaybetmişti. 

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