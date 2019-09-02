Emine Erdoğan, Salda Gölü'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü'nde incelemede bulundu, burada yürütülen proje hakkında bilgi aldı.

Gölün kıyısında oluşturulan alanda Salda Gölü'nün çevre düzenlemesinden önceki ve sonraki fotoğraflarına bakan Erdoğan, Bakan Kurum ile Lifinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde geçti. Burada bir süredir tedavi altında bulunan pelikanın sağlık durumu hakkında merkez sorumlusu Öztürk Sarıca'dan bilgi alan Erdoğan, daha sonra pelikanı göle bıraktı.

Ardından Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesini gezen Erdoğan'a, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen de eşlik etti. Gölü gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Salda Gölü'nü ilk kez gördüğünü söyledi.

Karşılaştığı manzara karşısında çok duygulandığını ve burayı çok beğendiğini dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti: "Herkese gelip Salda Gölü'nü görmesini tavsiye ediyorum. Bize ilk söylendiğinde böyle şeyler anlatılmadı. 'Burası bakanlık eliyle kötü bir hale getirilecek.' dediler. Ben de Bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki, 'Asla böyle bir şey yok. İsterseniz sizi davet ediyorum. Salda Gölü'ne gelin birlikte gezelim. Önceki ve sonraki halini size göstermek istiyorum.' dedi. Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim."

Çalışma dolayısıyla Bakan Kurum'u tebrik eden Erdoğan, gölün çalışmalar bittikten sonraki halini de görmek istediğini ifade etti. Erdoğan, gölle ilgili yapılan bilgilendirmeden tatmin olduğunu ve Bakan Kurum'a güvendiğini dile getirdi.