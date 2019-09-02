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Itır Esen: Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim!

Ünlü oyuncu Itır Esen, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programına konuk oldu. Esen, 'Bir Deli Sevda' dizisinin setinde yaşadığı kaza sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Ünlü oyuncu Itır Esen, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Esen, 'Bir Deli Sevda' dizisinin çekimleri sırasında yaşadığı araba kazasını canlı yayında ilk kez anlattı.

İşte Itır Esen'in açıklamalarından satır başları:

''Bir Deli Sevda dizisinin setinde iki yıl önce kaza geçirdim. Ben zengin birini canlandırıyordum. Cipe bindik kamera açısı iyi olsun diye ortada oturdum, yardımcı oyuncu arkadaşlar da pek iyi araba kullanamıyordu. Benim de bel fıtığım vardı. 'Bu arkadaş çok iyi araç kullanmayı bilmiyor değiştirelim' diye rica ettim, değiştirmediler. Bir hafta sonra yolda giderken başka bir araca çarptı. Araba son model olduğu için herkes arabaya bakıyor, ben bir indim yürüyemiyorum. O durumda 5 gün çalıştım, gözümden yaş geliyordu çalışırken. Dizinin reytingler kötüydü 4. bölümde kalktı. Bu olay çok duyulmadı, ben duyurmadım. 2 yıldır bu rahatsızlıkla uğraşıyorum. Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim. Yeni yeni toparlandım. 16 çivi var belimde şu an.''

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