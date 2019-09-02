Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İSPARK, Diyarbakır ziyareti ve işten çıkarmalarla ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İSPARK ücretlerindeki artışla ilgili soruya, “Bu zam değil. Finansal düzenleme ile ilgili bir çalışma. 6 aylık bilançoda 18 milyon zararı var. 60 binin üzerinde ücretsiz yararlanan araç var.” dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İBPARK çiftlik olmuş

-60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var. Derhal talimat verdim, tespit edilsin dedim. 3 bin değil, 5 bin değil, 60 bin. Ücretsiz diyorum, indirimli diyorum. Tümünü elden geçireceğiz. Hangi çağda yaşıyoruz, elden ücret. Burada bir kaçak var, sorun var. Ekim itibariyle tahsilat sistemi başlatacağız. Geçici bir dönem teşvik edilmesi için, kredi kartıyla 9 lira ödeyeceksiniz. Sistemin işlemediği bazı otoparklar var. Verimsiz kullanılıyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler başlatacağız. Benim İSPARK'ım neden zarar etsin. Ayda 2-3 milyon zarar ediyor. Bir zam çalışması elbette olacaktır ancak şu anda yok.