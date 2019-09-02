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Karabük'te DEAŞ operasyonu

Karabük'te, DEAŞ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda örgüt ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle A.D. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

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