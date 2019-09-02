Tadı dünyaya ün salan Kırkağaç kavunları askıda

Kırkağaç kavununda hasat sezonu devam ederken kışın satışa sunulmak üzere ayrılanlar askılara alınıyor. Tarlalardan büyük bir özveriyle toplanan, traktörlerle belediye ya da özel kişilere ait depolara getirilen kavunlar, önce dört bir yanlarından iplerle bağlanıyor. Daha sonra tahta direklere asılan kavunlar şubat ayına kadar alıcısını bekliyor. Çürümeye dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla diğer kavun türlerinden ayrılan ve bu özellikleriyle 2008 yılında coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç kavununun büyük bölümü daha çok gelir getirdiği için kış aylarında pazara sunulacak.

İlçe genelinde 45 bin ton kavun hasadı elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl 850 çiftçinin 1200 hektar alan üzerinde kavun ürettiğini söyledi. Özarı, 45 bin ton kavunun 30 bin tonunun askılara asılacağı kaydetti. 10 bin tonun doğrudan iç pazarda satılacağını belirten Özarı, kalan 5 bin tonunun ise doğrudan Almanya, Fransa, Hollanda ve Yunanistan gibi pek çok ülkeye ihraç edileceğine dikkat çekti. Özarı, hasadın ardından tarladaki kilogram fiyatının 1,5 lira ile 1,80 lira arasında olan Kırkağaç kavunlarının kış aylarında askıdan indiğinde kilogramının 5 lira civarında satılacağını bildirdi.

'KAVUNLARA TIPKI BİR BEBEK GİBİ DAVRANIYORUZ'

Kavunlara tıpkı bir bebek gibi davrandıklarını belirten 65 yaşındaki üretici Zeycan Aydın da, "Yıllardır Kırkağaç kavunu yetiştiriyorum. Kavunlarımızı sabahın çok erken saatlerinde hasat ediyoruz. Güneş tam olarak doğmadan hasat ediyoruz ki oradaki soğukluğunu buraya depoya getirdiğimizde de korusun diye. Traktörlerin zeminine yorgan seriyoruz ve yükledikten sonra buraya getiriyoruz. Kavunlara tıpkı bir bebek gibi davranıyoruz. Kesinlikle fırlatıp atmıyoruz. Elden ele değil, tek tek taşıyıp, önce depolarımızda yere serdiğimiz yorganlar üzerine koyuyoruz. Ardından da tek tek dört bir yanlarından bağladığımız bu kavunları, tahta direklere asıyoruz. Tahta direklere asmamızın nedeni tadını ve aromasını iki kat daha artırması. Kavunları bu depolarda, klimalar ile 14-15 derece sıcaklıkta tutuyoruz. Daha sonra tüccarların gelip almasını bekliyoruz. İnşallah bu sene yüzümüz güler. Emeğimizin karşılığını alırız" diye konuştu.

30 senedir Kırkağaç'ta kavun yetiştiriciliği yapan Nevzat Aydın (65) da, Kırkağaç kavunun aroması ile diğer kavun türlerinden farklı olduğunu belirtip, "Kavunumuzun lezzeti toprağından kaynaklanıyor. Hele bir de askıda kaldı mı lezzeti daha da artıyor. En önemlisi de uzun süre bozulmadan dayanıyor olması" dedi.