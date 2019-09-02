Erdoğan ''Bu mekan şahsıma ait değil. Bu mekan milletin evi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki törene katılmayan bazı baroların eleştirilerine yanıt olarak, ''Bu mekan şahsıma ait değil. Bu mekan milletin evi. Devletin tüm kurumları bu mekanı kullanma hakkına sahiptir.'' dedi.

Erdoğan ayrıca törene katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu için 'Bu bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

Adalet tarihin her döneminde üzerinde kafa yorulan bir konudur. Bizde her fırsatta adalet kavramı üzerinde uzun uzun duruyoruz. İnancımız temel kaynaklarından olan Kuran'ı Kerim ve hadislerde adalet kavramına sıkça atıfta bulunulmuştur.

''İnsan adalet yerine zulüm yolunu seçiyorsa...''

İnancımıza göre insanın hayrı ve şerri doğruyu ve yanlışı seçme iradesine sahip varlık sıfatıyla diğer canlılardan ayrılması adaletin de esasını oluşturur. İnsan adalet yerine zulüm yolunu seçiyorsa bunu kendi iradesiyle yapıyor demektir.