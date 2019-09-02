Trafik magandaları yeniden ortaya çıktılar işte o görüntüler

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte otomobille “makas” atan magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak dün saat 17.00 sıralarında lüks otomobilli bir maganda yarışmak için Pendik'den yola çıktı. Maltepe istikametinde süratli bir şekilde seyreden maganda, araçların arasında makas atmaya başladı. Araçta olan bir kişi bayılıyorum demesine rağmen bir an bile duraklamadı. Dakikalarca trafikte adeta terör estiren maganda, kazaya davetiye çıkarttı. Maganda trafikte yarışırken, otomobildeki bir kişi ise o anları saniye saniye kaydetti.