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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Uğur çok iyi maç çıkardı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ''Uğur çok iyi maç çıkardı. Yine Koray da öyle. Oynaya oynaya kendini gösterecekler” şeklinde konuştu.

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü ÜnalKaraman, mücadele sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncularının performansı için tebrik eden Karaman, “8 Ağustos’tan beri hemen hemen aynı oyunculardan faydalandığımız bir kadromuz var. Sezon başı antrenmanlardan sonra bu yorgunluğunun rağmen oyuncularım pes etmedi. Teşekkür ediyorum. Bu seyahat ve hava şartları içinde benzer oyuncuları üst üste kullanmanın zorluklarını yaşarsınız. Bunları yaşadık ama tahribat almadan geçireceğiz. Milli ara bize iyi gelecek. Bazı oyuncularımız dinlenecek. Takım kimyası içinde gelen oyuncuların katılımıyla daha iyi olacağız. Oyuncularımı vermiş olduğu mücadeleden dolayı kutluyorum. Ortaya çıkan sonuçtan memnunum. Avrupa’ya katılmak azımsanacak başarı değil. Biz ciddi anlamda katkı yapan önemli oyuncular da kaybettik. Ortaya çıkan sonuç ve Avrupa’ya katılan Trabzonspor adına beni tatmin ediyor” dedi. 

“Uğurcan iyi bir maç çıkardı” 
Uğurcan ve Koray’ın performansına değinen Karaman, “Uğurcan’a geçen sene Fenerbahçe maçında forma vererek başlamıştık. Bizim oyuncularımız öz güvenle sahada kalmaya gayret ediyorlar. Uğur çok iyi maç çıkardı. Yine Koray da öyle. Oynaya oynaya kendini gösterecekler” şeklinde konuştu. 

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