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Ersun Yanal: “Her hafta üstüne koyarak gideceğiz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Her hafta oyunumuzun üstüne koyarak gidereceğiz. Daha iyi olacağız. Bugün oyunun her bölümde istekli ve coşkulu bir takım vardı. Milli ara bize iyi gelecek” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig’deki 2 maçlık galibiyet serisi biten Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, maç sonu açıklamalarda bulundu. Sonuçtan çok taraftardan kazandıkları tebrikten dolayı mutlu olduklarını belirten Yanal, “Bugün en büyük kazanım taraftarın maç sonu bize gösterdiği ilgiydi. Takımı takdir ettiler ve alkışladılar. İlk yarının bitiminden sonra rakamların farklı noktalara çıktığı maç izledik. Oyuncuların belki bireysel katkıları sorgulanabilir ama bunlar düzelecektir. Bugünkü maçın en önemli sonucu taraftarın bize gösterdiği ilgi ve alakaydı. Her hafta oyunumuzun üstüne koyarak gidereceğiz. Daha iyi olacağız. Bugün oyunun her bölümde istekli ve coşkulu bir takım vardı. Milli ara bize toparlanma ve farklı mevkilerde oynayan oyuncular kendi mevkilere geçecek. Bu da bize avantaj olacaktır. Maçın çok az bir bölümde disiplinden uzaklaştık. Daha da iyi oynayacağız. Oynadıkça daha da iyi olacağız. Bunu geliştikçe daha iyi sonuçlar alacağız. Oyunun ikinci yarısı da bizdeydi. Üretme konusunda da becerikliydik. Bugün vuruş performansımız iyi değildi. Ama önemli olan o coşkulu sahaya yansıtmak” dedi. 

“Rakibe göre transfer yapmıyoruz” 

Yaptıkları transferleri rakiplere göre yapmadıklarını söyleyen Yanal, “Rakiplerimizin değil bizim ne yaptığımız önemli. Rakibe göre transfer yapmıyoruz, ihtiyaca göre yapıyoruz. Bazen istedikleriniz oluyor bazen olmuyor. Yarın da devam edecek. Takıma katkıda bulunacak isimleri tabi ki istiyoruz” şeklinde konuştu. 

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